Tunisie – Ministère de l’Intérieur : Démantèlement d’un réseau d’émigration irrégulière

Les services de la brigade nationale de recherche dans les crimes, le crime organisé et le crime touchant à la sûreté du territoire national ont découvert un réseau spécialisé dans l’émigration irrégulière vers l’Europe, via la Serbie, et dans la falsification de documents officiels.

C’est ce qu’a indiqué, ce mercredi 26 octobre 2022, le ministère de l’Intérieur, précisant que l’opération a été menée sous la supervision du ministère public au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Le chef du réseau collaborerait avec des intermédiaires en vue de trouver des personnes voulant émigrer illégalement ainsi qu’avec une agence de voyage à Tunis et avec des passeurs locaux et étrangers qui assurent l’opération d’entrée en Europe.

Il serait également impliqué dans la falsification de documents administratifs, à travers son large réseau de relations.

Le ministère a, par ailleurs, souligné que des tampons spécifiques à des entreprises privées et des documents divers ont été saisis, en plus d’extraits de naissance, des attestations de travail, des passeports, des cartes d’identité nationale, des ordinateurs, une imprimante, un scanner et de l’argent.

Et d’ajouter que le 24 octobre 2022, les suspects ont été traduits devant le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme qui a émis des mandats de dépôt contre huit individus et des mandats d’amener contre des complices en cavale à l’étranger.