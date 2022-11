Tennis – WTA Tour : Ons Jabeur à quitte ou double

Dans le tournoi entre les huit meilleures joueuses du monde, qui se déroule du 31 octobre au 7 novembre 2022, à Fort Worth, Texas (Etats-Unis), la Tunisienne Ons Jabeur joue ce soir un match décisif dans sa carrière. Si elle perd, elle est éliminée. Saurait-elle, face à l’adversité ce supplément d’énergie pour rester dans la course ?

Par Samir Gharbi

Ons, 2e rang mondial, 28 ans, devrait mettre en branle tout son savoir-faire face à l’Américaine Jessica Pegula, 3e rang, 28 ans, lors du match de poule (Groupe Nancy Richey) qui se tient au stade Dickies Arena, à 17h (heure locale), soit 23h heure de Tunis ou de Paris.

Elle part favorite selon les pronostics des connaisseurs des conditions de terrain à Fort Worth : le court, disent-ils, est favorable au jeu lent et au faible rebond (low-bouncing). Jessica a déclaré, après sa défaite face à Maria Sakkari sur le même court, qu’elle tentera de s’y adapter face à Ons Jabeur. Mais Sakkari, qui connaît bien le jeu d’Ons, a avoué que la Tunisienne sera en meilleure posture…

Jessica et Ons ont perdu leur premier match, elles sont déçues et veulent évidemment se redresser… Mais Ons mène par 3 à 2 dans ses confrontations avec Jessica (cinq matchs). «Sûrement, je vais mettre toutes mes forces mentales dans la bonne direction. Toute colère intérieure sera canalisée. Je me mettrais au défi de gagner…», a-t-elle déclaré après sa défaire face à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Dans l’autre poule (groupe Tracy Austin), la Polonaise Iga Swiatek, 21 ans, n°1 mondiale, l’a facilement emporté face à la Russe Daria Kasatkina, 25 ans. De même, la Française Caroline Garcia, 29 ans, a éliminé l’Américaine Cori Gauff.

Les deux meilleures des deux groupes joueront les demi-finales… Pour le moment,

Ons Jabeur est classée 3e de son groupe et Jessica 4e. Qui l’emportera ce soir ?

Le passé éclaire le présent

Confrontations :

Sur les cinq matchs qu’elles ont joués l’une contre l’autre, Ons mène 3 à 2.

2018, septembre, au Québec : Ons a perdu en deux sets : 6-7 et 4-6;

2021, août, à Montréal, Ons a perdu, en quart de finale, après avoir gagné le 1er set : 6-1 ; 6-7 et 0-6;

2021, septembre, à Chicago, Ons a gagné après perdu le 1 er set : 1-6 ; 6-2 et 6-3;

set : 1-6 ; 6-2 et 6-3; 2022, février à Dubaï, Ons a gagné en deux sets : 6-3 et 6-1;

2022, mai, à Madrid, Ons a emporté la coupe en battant Jessica en finale : 7-5, 0-6 et 6-2.

Comparatif :

Age : 28 ans, les deux;

Taille : 1,67 pour Ons, 1,70 pour Jessica;

Gains de tournois : 9 millions de dollars pour Ons, 6,3 millions pour Jessica;

Nombre de titres gagnés : 3 pour Ons, 2 pour Jessica;

Nombre de matchs gagnés/perdus : 392/213 pour Ons, 336/211 pour Jessica.

En conclusion, Ons devrait régulariser son rythme de jeu et mettre fin à son «inconstance» (elle passe dans le même jeu par des hauts et bas incompréhensibles) qui lui cause des fautes (balles manquées) dans des moments décisifs. L’inverse étant vrai : elle est capable, parfois, de reprendre le contrôle et d’obliger son adversaire à commettre des fautes…