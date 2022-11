Équipe de Tunisie : L’émouvant message de Saîf Khaoui après sa non-convocation pour le Mondial 2022

Saîf-Eddine Khaoui n’a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre, au Qatar. Le milieu de terrain tunisien a partagé son «extrême déception», sur Instagram.

La liste Jalel Kadri pour la Coupe du Monde 2022, diffusée ce jour, a fait des grands déçus, dont l’ancien milieu de l’OM évoluant aujourd’hui à Clermont Saîf Khaoui, qui avait été sélectionné pour la Coupe du monde 2018 et qui espérait légitimement prétendre à une place avec ses coéquipiers tunisiens pour prendre part à cette compétition au Qatar.

C’est avec amertume qu’il a appris qu’il n’a finalement pas été retenu cette année et a réagi, en partageant un message émouvant sur son compte Instagram :

«Extrêmement déçu de ne pas participer à cette belle compétition qu’est la Coupe du monde. C’est avec une immense fierté et ferveur que j’aurais aimé représenter mon pays.

Je suis fier de mon rendement sur le terrain et je continuerais à travailler sans relâche, avec conviction appuyée. Je resterai à jamais le premier supporter tunisien. Merci à tous pour vos messages et votre précieux soutien», a-t-il écrit.

Y. N.