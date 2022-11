Ambassade de Tunisie à Bruxelles : Rencontre autour du projet de rapprochement culturel Halaqat

Le Musée Bozar à Bruxelles a accueilli hier une rencontre autour du projet de rapprochement culturel entre le monde arabe et l’Europe « Halaqat ».

L’ambassade de Tunisie à Bruxelles a fait savoir qu’un événement autour du projet Halaqat a eu lieu hier soir au Musée Bozar en présence de l’écrivain et galeriste franco-tunisien Shiran Ben Abderrazak.

Financé par l’Union européenne et piloté par le Goethe Institut, le projet Halakat a pour objectif d’approfondir les échanges entre les pays arabes et les pays européenset de créer une plateforme de co-création et de discussion à travers des débats, des projections de films, des concerts, des performances et des expositions d’arts visuels.

Sur toute une année, des artistes reconnus et d’autres émergents ainsi que différents acteurs culturels se sont joints au projet pour créer des œuvres collectives notamment autour des espaces et des corps.

F.B