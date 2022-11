Tunisie : «Le régime de Kaïs Saïed est à l’agonie», estime Ghazi Chaouachi

L’ancien ministre Ghazi Chaouachi, secrétaire général du parti Attayar (Courant démocrate), a publié, jeudi 18 novembre 2022, un post sur sa page facebook où il poursuit ses critiques à l’encontre du président Kaïs Saïed et de son gouvernement.

Me Chaouachi écrit : «Lorsque le régime en place arrive à l’étape de la répression et de l’usage de la force contre ses citoyens, et de la fabrication de dossiers [judiciaires] contre ses opposants, sachez que c’est un régime qui agonise.» Ghazi Chaouachi annonce, par ailleurs, avoir déposé, le jour même «une plainte pénale auprès du Procureur de la République près la cour d’appel de Tunis contre la porte-parole officieuse du ministre du de l’article 23 (par allusion à la ministre de la justice, Ndlr) la dénommée Wafaa Hzami, pour ne pas mentionner le nom de famille de son mari par respect pour sa personne et pour sa famille, et contre tous ceux que l’enquête révélera, diffamation, diffusion de fausses nouvelles et accusations mensongères, au service de ses employeurs et du régime qui lui a assigné cette sale mission.»

Rappelons que Mme Chedly semble coordonner avec la ministre de la Justice Leila Jaffel la publication régulière d’informations sur sa page facebook sur les poursuites judiciaires lancées contre les opposants au régime.

I. B.