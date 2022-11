Cinémathèque tunisienne : Trois films pour regarder l’Algérie aujourd’hui

La Cinémathèque tunisienne accueille aujourd’hui et demain un nouveau cycle du programme « Regarder l’Algérie aujourd’hui », organisé par l’IRMC.

Depuis le mois de juin dernier et jusqu’au mois de janvier 2023, la Cinémathèque tunisienne et l’Institut de Recherche sur le Maghreb contemporain organisent un programme de projections et de débats autour du cinéma algérien à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

Le 4e cycle sera placé sous le thème de la lutte et comprendra trois projections : « Demande à ton ombre » (2012) de Lamine Amar Khodja et « Avant de franchir la ligne d’horizon » (2011) de Habiba Djahnine (aujourd’hui, mercredi 23 novembre), puis « Janitou » (2020) d’Amine Hattou.

F.B