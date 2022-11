Monastir : Un jeune homme tente de brûler vifs des agents de la Garde nationale

Un jeune homme de 28 ans a tenté s’immoler par le feu et de brûler vifs, avec lui, des agents de la Garde nationale de Manzel Hayet (gouvernorat de Monastir), après avoir versé de l’essence sur eux.

Intervenu, ce mercredi 30 novembre 2022, sur Shems FM, le secrétaire général du Syndicat de la sécurité intérieure à Monastir, Mourad Ben Salah, a indiqué que le suspect s’est rendu au poste de la Garde nationale après avoir participé à une soirée arrosée au cours de laquelle il a parlé de la détérioration de la situation sociale et économique dans le pays.

«Les gardiens ont pu contrôler le jeune homme et l’immobiliser avant de mettre le feu. Il a justifié son acte par les circonstances difficiles et la détérioration de la situation économique et sociale», a-t-il encore précisé.

Et d’ajouter que l’homme a été mis en garde à vue.

