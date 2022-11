Tunisie : Moez Dabbabi revient sur l’affaire de la Mutuelle de la sécurité intérieure

Selon le président chef de la Ligue nationale pour la sécurité et la citoyenneté (LNSC), Moez Dabbabi, «le dossier de la Mutuelle de la sécurité intérieure cache d’autres dossiers importants et de nombreuses parties y sont impliquées, pas seulement les forces de sécurité.»

Lors d’une intervention téléphonique dans l’émission Shems Studio, Aujourd’hui, mercredi 20 novembre 2022, M. Dabbabi a indiqué que le nombre de prévenus dans ce dossier est très important et que tous sont concernés par les enquêtes en cours, ajoutant que leur nombre diminue et augmente selon l’avancée des investigations.

M. Dabbabi a aussi déclaré que le dossier comprend des accusations plus graves que la collecte d’argent au nom de l’institution sécuritaire. On est allé jusqu’à annoncer la vente de terrains à construire au personnel de sécurité à des prix préférentiels dans la région de Mhamdia et on a découvert que les procédures contractuelles sont illégales et que les terrains eux-mêmes font l’objet de soupçons.

Tous les moyens ont été mis à profit pour révéler les éléments du dossier, a affirmé le syndicaliste sécuritaire, tout en soulignant la nécessité de se méfier de certaines entreprises, en particulier publicitaires, et en rappelant que l’institution sécuritaire a ses structures officielles qui parlent en son nom.

L’affaire en est arrivée au point d’inclure parfois les noms des martyrs de l’institution sécuritaire, a révélé Moez Dabbabi.

I. B.