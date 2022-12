Tunisie-Législatives : une campagne électorale en demi-teinte

Aux premiers jours de la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 décembre 2022, le rythme des activités de terrain reste faible, voire presque insignifiant, constate le réseau Mourakiboun spécialisé dans l’observation électorale.

Dans une déclaration publiée mardi 6 décembre, Mourakiboun fait observer que la majorité des activités observées ne sont pas enregistrées auprès de la commission électorale, comme le stipule la loi, soit parce qu’elles n’ont pas été déclarées par les candidats soit en raison de la non-actualisation des listes des activités électorales par ladite commission.

Les campagnes menées par les candidats ont été en grande partie axées sur la distribution de dépliants et le contact direct avec les électeurs dans les lieux publics. Les programmes électoraux se sont limités au niveau local et régional, constate encore Mourakiboun, en précisant que cette évaluation concerne l’observation de la campagne de terrain pour les législatives qui a démarré le 25 novembre dernier et se poursuivra au 15 décembre.

Mourakiboun affirme avoir déployé 413 observateurs répartis sur les différentes circonscriptions électorales en Tunisie.

D’après Tap.