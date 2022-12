Tunisie – Maroc : le sport réparerait-il les dégâts de la politique ?  

En battant l’Espagne aux tirs des pénaltys, hier, mardi 6 décembre 2022, le Maroc a été la première sélection arabe à passer aux quarts de finales de la Coupe du monde de football. Au Qatar, où se tenait la compétition, en Tunisie et partout où ils se trouvent, les supporters tunisiens ont salué cette victoire avec une grande ferveur.

Par Raouf Chatty

Les Tunisiens démontrent une fois de plus leur solidarité avec le peuple marocain et la puissance des liens qui unissent les deux peuples, malgré les aléas de la politique.

Ils étaient hier nombreux au Qatar pour encourager la sélection marocaine de football comme ils étaient nombreux à manifester de manière spontanée leur joie devant le théâtre municipal de Tunis (illustration), partageant d’une manière sincère la joie des Marocains suite à la brillante victoire de leur sélection nationale, héroïque face à l’équipe nationale espagnole, et sa qualification en quart de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Cette communion dans la joie entre les deux peuples gagnerait à être perçue de manière positive et constructive en haut lieu dans les deux pays, dont les relations sont froides depuis quelque temps, conséquence des calculs étriqués des dirigeants politiques.

Les Tunisiens, en tous cas, sont favorables à toute action de nature à rapprocher les peuples maghrébins et à favoriser la naissance d’un espace maghrébin commun profitable à tous les peuples de la région. Ils savent parfaitement que les querelles intra maghrébines coûtent très cher aux peuples et desservent leurs intérêts, d’autant que ce qui les unit est beaucoup plus consistant que les nuages qui entachent leurs relations de temps à temps.

* Ancien ambassadeur.