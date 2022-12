Walid Regragui après la qualification du Maroc en demi-finale : «On a écrit l’Histoire pour l’Afrique» (Vidéo)

Qualification historique pour le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2022, ce samedi 10 décembre 2022, après avoir battu le Portugal (1-0) en quart de finale à Doha. Le sélectionneur marocain Walid Regragui a exprimé sa grande joie après cette qualification, en lançant : «On a écrit l’Histoire pour l’Afrique!»

Le rêve se poursuit pour les hommes de Walid Regragui qui rejoignent le dernier carré du Mondial après un but signé Youssef En-Nesyri. Le Maroc devient ainsi le premier pays africain à se qualifier en demi-finale d’une Coupe du monde.

«On est tombé encore sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talent… mais les mecs qui rentrent ils se battent on a créé un groupe avec un état d’esprit tout le monde se bat, le public nous suit… Je leur ai dit avant le match qu’il fallait écrire l’histoire pour l’Afrique; c’est chose faite, je suis très heureux, très très heureux…», a déclaré Walid Regragui sur BeInSports à l’issue du match historique .

«L’Afrique est revenu sur le devant de la scène. C’est toujours difficile pour des entraîneurs comme nous, qui venons d’Afrique; on a du mal à croire qu’on peut tactiquement poser des problèmes à beaucoup d’équipes, mais nous aussi on travaille, on progresse. Très heureux pour le Maroc», a-t-il lancé en remerciant tout le staff, «parce qu’il n’y a pas que moi», a-t-il ajouté, avant de conclure «Et c’est pas fini comme j’ai dit».

Y. N.