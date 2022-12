Fondation Biat : Plantation de 500 arbres dans le jardin des plantes du Belvédère de Tunis (Photos)

Dans une démarche de préservation de l’environnement, la Fondation BIAT, en partenariat avec le consortium composé des startups Soul and Planet, Urban Green ainsi que l’Association des Amis du Belvédère (AAB), a réhabilité le jardin des plantes du Belvédère de Tunis à travers une action de plantation de 500 arbres.

Cette opération de végétalisation a réuni les étudiants bénéficiaires de la Fondation BIAT, les représentants de Soul and Planet, Urbain Green et les membres de l’Association des Amis du Belvédère (AAB).

L’opération a pour objectif de planter différentes variétés de végétaux : arbres, plantes, herbes … dans le but d’améliorer la qualité de l’air, réduire la température en ville, favoriser la biodiversité et améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des habitants de Tunis.

Communiqué