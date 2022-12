Lancement du programme Shiraka : Première session en partenariat avec la Commune de Menzel Abderrahmane

Shiraka est un programme social mondial financé par l’Ambassade des Pays-Bas en Tunisie, officiellement lancé en Tunisie par l’Association Royale Néerlandaise de Football et en coopération avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

«Le football, outil de développement des compétences de vie en lien avec l’emploi»

La Fédération Royale Néerlandaise de Football (KNVB) est la plus grande association sportive des Pays-Bas avec 1,2 million de membres, et est largement reconnue comme l’un des moteurs de l’innovation du football.

Le programme KNVB WorldCoaches

Avec son programme WorldCoaches, la KNVB se concentre sur trois objectifs stratégiques :

Le développement personnel

La santé

La cohésion sociale

Le programme KNVB Worldcoaches a eu un franc succès dans plusieurs pays :

Au Kenya, au Ghana et au Mozambique le football est utilisé pour enseigner les pratiques d’hygiène personnelle aux enfants.

Au Liban, les enfants syriens, palestiniens et libanais apprennent à jouer ensemble, à accepter leurs différences et à nouer des amitiés.

À Saint-Martin, les jeunes développent des compétences en leadership et apprennent à gérer leurs traumatismes à la suite de l’ouragan Irma.

Tous ces exemples font preuve que le football offre un réel environnement d’apprentissage aux enfants et aux jeunes, sous la direction du WorldCoach.

Le football offre également une plate-forme d’échange, raison pour laquelle nous appelons le WorldCoach un « organisateur communautaire ».

L’organisateur communautaire est une personne capable de connecter les gens dans son environnement immédiat, référer les jeunes vers d’autres institutions, impliquer les parents, garder un œil sur ce qui se passe dans leur communauté et augmenter l’impact positif du programme de football.

Qu’est qu’un WorldCoach?

Dans le programme WorldCoaches, une attention explicite est accordée aux compétences de vie que les jeunes et les enfants acquièrent en participant à des activités de football.

Un WorldCoach est donc conscient de la puissance du football pour ce développement et y répond activement à chaque séance d’entrainement et avec chaque joueur qu’il accompagne.

Le WorldCoach prend en charge 5 rôles différents :

Organisateur communautaire: contribue au développement communautaire. Entraîneur de football: entraîne les joueurs et organise des activités de football. Coach en compétences de vie: éduque, guide et motive les joueurs Modèle: fait preuve d’un comportement exemplaire. Apprenant continue: Continue d’apprendre en tant qu’entraineur.

Qu’est-ce que le programme Shiraka?

Shiraka est un partenariat entre les Pays-Bas et la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). C’est un effort bilatéral qui soutient une transition durable dans la région.

KNVB WorldCoaches est un sous- programme contribuant à améliorer les perspectives économiques pour les jeunes de la région MENA.

Le programme Shiraka de WorldCoaches est un programme de renforcement des capacités axé sur les jeuneshommes et femmes pour leur fournirdes compétences qui vont venir renforcer leur positionnement sur le marché du travail local.

Le programme Shiraka Tunisie se déroulera jusqu’à fin 2024 et formera 100 jeunespour devenir des WorldCoaches. Ces jeunes participeront à des cours WorldCoaches pour travailler sur leur développement personnel et professionnel et bénéficieront également d’autres opportunités, telles que des ateliers sur l’employabilité. (Youtube)



Introduction du programme

Grâce à son programme WorldCoaches, la KNVB s’apprête à mettra en œuvre le programme Shiraka en Tunisie, en collaboration avec son partenaire local Time.

Time est une organisation spécialisée dans le conseil en conception, coordination, suivi et évaluation de projets liés au développement social dans les secteurs de la culture et du sport.

Dans ce programme, le football est utilisé comme outil pour développer le leadership personnel et les compétences d’employabilité.

Objectif du programme

L’objectif principal de son programme est d’améliorer les perspectives économiques chez les jeunes femmes et hommes vulnérables (au chômage – n’ayant pas finis leurs études – diplômés sans emploi) âgés de 18 à 30 ans grâce à leur participation et à leur autonomisation dans des programmes sportifs locaux qui développent des compétences de vie en relation avec l’employabilité, le leadership et la participation.

Qui sont les bénéficiaires ?

Nos principaux bénéficiaires sont les jeunes (H/F à parts égales) âgés de 18 à 30 anspassionnés par le football et le sport, qui sont intéressés à travailler avec des enfants et des jeunes.

Un accent particulier est mis sur la participation des femmes, des jeunes au chômage/n’ayant pas fini leurs études/diplômés sans emploi et des jeunes réfugiés.

Journées de sélection

Pour sélectionner les 100 jeunes qui participeront au programme, des journées de sélection seront organisées pour 200 jeunes au total. Ces journées de sélection se tiendrontdans 7 zones réparties sur le territoire Tunisien (Bizerte / Jendouba / Ben Arous /Nabeul / Kasserine / Sfax / Médenine) pour s’assurer que le programme soit accessible au plus grand nombre de jeunes possible.

Si vous êtes intéressé par le sport et plus précisément le football, que vous êtes passionné par le leadership dans le travail social, suivez notre programme et rejoignez notre cours dans votre région :

Inscription uniquement en ligne

Communiqué