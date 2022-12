La médecine tunisienne en deuil : Décès, ce mercredi, des Pr Fakhreddine Haffani et Khemais Nagati

La médecine tunisienne, en deuil, vient de perdre, ce mercredi 28 décembre 2022 deux éminents professeurs : Fakhreddine Haffani psychiatre et Khemais Nagati endocrinologue.

La Société Tunisienne de Psychiatrie a déploré le décès du Pr Fakhreddine Haffani, l’une de ses plus illustres figures, ancien professeur à la faculté de médecine de Tunis et qui a occupé le poste de chef de service à l’hôpital Razi durant plus de 30 ans, tout en présentant ses condoléances à leur collègue et amie son épouse docteure Rym Ridha, ainsi qu’à sa famille et à ses proches.

Peu de temps après, la Société Tunisienne d’Endocrinologie Diabète et Maladies Métaboliques, a annoncé pour sa part, le décès du Pr Khemais Nagati Une grande perte pour l’endocrinologie et la diabétologie tunisiennes, qui a notamment enseigné à la Faculté de Tunis, exercé à l’Institut national de nutrition de Tunis, et présidé l’Association Tunisienne des Sciences de la Nutrition.

La STEDIAM a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches amis, ainsi qu’à ses consœurs et confrères.

De nombreux médecins ont aussi exprimé leurs douleur suite aux décès des Pr Haffani et Nagati en déplorant le départ de deux grands Hommes, deux grands médecins qui ont formé des générations et consacré leur vie à la médecine en Tunisie.

Y. N.