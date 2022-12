Tunisie-Libye : examen de la coopération dans les secteurs des infrastructures et des travaux publics

Le ministre libyen des Transports du gouvernement d’union nationale Mohamed Al-Shahoubi a déclaré mercredi 28 décembre 2022 que son gouvernement était déterminé à lever les obstacles qui entravent la coopération avec la Tunisie.

Les propos du ministre libyen interviennent lors de sa rencontre avec le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) Samir Majoul au siège de son département.

Al-Shahoubi a salué l’expertise des entreprises tunisiennes dans les secteurs des infrastructures, de la construction et des travaux publics et a déclaré qu’il y avait de la place pour l’investissement en Libye. Il a également déclaré qu’il était nécessaire de mutualiser les efforts afin d’améliorer les transports terrestres, maritimes et aériens.

Majoul, qui dirige une délégation commerciale en visite en Libye du 24 au 30 décembre, a déclaré qu’il existe de réelles opportunités de partenariat économique. Le secteur privé des deux pays est prêt à explorer ces opportunités et à développer des projets d’infrastructure, a-t-il ajouté, en soulignant la nécessité de consolider la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique des deux pays.

Les participants à la réunion ont appelé à fournir les conditions nécessaires à la promotion des projets bilatéraux.

La délégation tunisienne a rencontré des responsables représentant le Fonds arabe pour le développement économique et social et la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie de Libye ainsi que des hommes d’affaires libyens.