Le Cepex offre un nouveau service aux exportateurs tunisiens

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) met à la disposition des exportateurs tunisiens deux outils du Centre de commerce international (CCI), à savoir MacMap et Export Potential Map, pour les aider à booster leurs exportations dans le cadre du projet Pema II soutenu par la GIZ.

Le 1er outil, MacMap, permet d’appréhender les conditions d’accès au marché, d’identifier les tarifs douaniers, les contingents tarifaires, les recours commerciaux, les exigences réglementaires et les régimes préférentiels applicables au produit de l’exportateur tunisien, ainsi que les mesures correctives.

Quant au 2e, Export Potential Map, il permet d’identifier les produits, les marchés et les pays exportateurs présentant un potentiel encore non exploité, les opportunités de diversification pour les exportations tunisiennes, les marchés, et les secteurs d’intérêts.

Le Cepex précise que ce nouveau service est le fruit de la coopération avec le bureau de GIZ Tunisie (Agence allemande de coopération internationale), à travers le projet Pema II (Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique Subsaharienne), dans sa 2e phase.

Le projet Pema est implémenté par la GIZ, sous le mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) en coopération avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, et le Cepex.

Lancé en 2021, le projet Pema prendra fin au terme de l’année 2023. Il a déjà assisté 4 consortiums tunisiens d’exportation à élaborer une stratégie de développement commercial avec l’Afrique subsaharienne. Il s’agit de Tunisia Building Partners (bâtiment), Taste Tunisia (agroalimentaire), Tunisia Health Alliance (santé), et Get’IT (information et communication). Associées à ces consortium, plusieurs entreprises tunisiennes conjuguent conjointement leurs efforts, pour mieux se positionner sur les marchés étrangers.

Source : Cepex.