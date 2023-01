Tunisie : l’Etat cède ses parts dans deux sociétés du secteur aérien

La société étatique d’investissement Al Karama Holding lancera, à la mi-janvier 2023, l’opération de vente des actions détenues par l’État dans les sociétés Nouvelair et Nouvelair Handling.

Al Karama Holding avait déjà lancé un appel d’offres international en avril 2022 pour sélectionner des banques d’investissement et des cabinets de conseil pour l’accompagner dans la vente d’actions publiques directes et indirectes dans ces deux sociétés, où l’Etat détient, respectivement, 23,85% et 2,76% .

Les recettes de confiscation encaissées par le gouvernement n’ont atteint que 54 MD, jusqu’en octobre 2022, contre 200 MD prévus par la loi de finances 2022.

Nouvelair a transporté près de 1,3 million de passagers, à fin novembre 2022, contre 502.000 passagers en 2021, en hausse de 64%, selon les statistiques du ministère des Transports.