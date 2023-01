Rencontre Ibn Khaldoun à Tunis : « Quels enjeux pour les artistes du sud ? »

Le Théâtre El Hamra au centre-ville de Tunis accueillera le 10 janvier une rencontre autour du thème « Mobilités et frontières : Quels enjeux pour les artistes du sud ? », suivie d’une performance signée Cyrine Douss.

Le centre Merian des Etudes Avancées au Maghreb (Tunis) et le Centre Marc Bloch (Berlin) en collaboration avec le Théâtre El Hamra organisent une rencontre autour des inégalités dans l’accès aux circulations des artistes dans le milieu culturel tunisien.

La rencontre réunira Mme. Ophélie Mercier (doctorante au Centre Marc Bloch), Mme Cyrinne Douss (chorégraphe et danseuse tuniso-française) et Mme. Cyrine Gannoun (metteuse en scène, entrepreneuse culturelle et directrice du théâtre El Hamra).

Le débat sera suivi de la performance « Je ne suis pas blanche » de Cyrine Dousse.

F.B