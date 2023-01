Un projet de dépollution marine prend forme à Kerkennah

Dans le cadre du programme Kerkennah Plastic Free du projet Devlok pour le développement local de l’île, 20 tonnes de plastique PET marin broyé (polyéthylène téréphtalate) collectées sur la côte seront exportées par conteneur en Europe depuis le Port de Radès, le 14 janvier 2023. Ce qui contribuera à atteindre des objectifs de dépollution marine, entre autres programmes, et pourrait même faire des émules dans le pays.

Le projet a débuté en novembre 2017 pour une durée de 3 ans. Il porte sur le développement local des îles Kerkennah, au large de Sfax, avec pour objectif de créer un environnement propice à l’émergence et au développement de projets économiques œuvrant dans le tourisme alternatif, et de répondre aux attentes de la population locale en termes de création d’emplois, de création de valeur ajoutée, et de préservation de l’environnement.

Les sociétés de collecte et de broyage de plastique, en l’occurrence Kerkennah Plastique et Kyranis Plastic Recycling, se sont engagées dans le cadre d’un contrat signé en mars 2022 avec l’Espagnol Seaqual Initiative, à livrer tous les 2 mois, 20 tonnes de plastique PET marin à recycler pour en faire des produits à haute valeur ajoutée.

Sur le terrain, l’opération a consisté à collecter de septembre à décembre 2022 par une trentaine de petits collecteurs (berbechas) soutenus par Kerkennah Plastique, plus de 20 tonnes de plastique PET marin, broyées par la suite par Kyranis Plastic Recycling.

Aussi, l’exportation de ce conteneur est une étape importante, dans le développement de la filière locale de valorisation du plastique marin, qui devient ainsi un modèle performant pouvant faire des émules dans d’autres régions du pays.

Devlok est un projet mis en œuvre par l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (Ciheam-IAMM) dans les îles Kerkennah. Il est financé par la Délégation de l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du PAP-Enpard.

Seaqual Initiative est une organisation espagnole qui promeut et soutient le nettoyage des océans. C’est une communauté de personnes, d’organisations et d’entreprises qui recyclent les déchets plastiques en produits finis à haute valeur ajoutée, garantissant la traçabilité du plastique et mettant en lumière l’histoire du territoire concerné, dans sa lutte contre cette pollution. Près de 850 entreprises de 46 pays collaborent avec cette organisation.

Le projet Akdher KDHER financé par la compagnie pétrolière Perenco Tunisie et l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (Etap), a accompagné en 2022 les acteurs économiques, impliqués dans cette opération.

Source : TAP.