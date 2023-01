Meeting Pro TYR de Knoxville : Ayoub Hafnaoui décroche une 2e médaille d’or (Vidéo)

Le champion olympique tunisien et vice-champion du monde Ayoub Hafnaoui a remporté une deuxième médaille d’or au meeting Pro TYR de Knoxville.

Après l’or décroché jeudi dernier au 800m nage libre, Ayoub Hafnaoui s’offre une deuxième course au meeting international Pro Tyr de Knoxville sur le 400m NL.

«Ahmed Ayoub Hafnaoui a nagé en 3’47″41, un chrono intéressant pour le début de la saison», a commenté la Fédération tunisienne de natation ce samedi 14 janvier 2023.

«Le champion olympique confirme qu’il est le plus fort et le plus rapide», a commenté pour sa part le Comité national olympique tunisien (Cnot), en félicitant le nageur tunisien pour cette nouvelle performance et en évoquant «un retour par la grande porte».

Ayoub Hafnaoui, installé aux États-Unis pour des études universitaires en management sportif à l’université de l’Indiana à Bloomington, devra également participé à la course du 1500m au Meeting Pro TYR de Knoxville.

Y. N.