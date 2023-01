Tunisie : Lella Hadheka, une plateforme au profit des artisanes

Lella Hadheka, tel est le nom donné par l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) à la plateforme électronique et au point de vente permanent créés au profit des artisanes tunisiennes.

La plateforme exposera et fera la promotion des produits artisanaux des femmes artisanes, avec le soutien de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVV International), le but étant de renforcer l’autonomisation économique des femmes artisanes dans les régions.

Selon Radhia Jerbi, présidente de l’UNFT, Lella Hadheka a jusqu’à présent inscrit environ 52 exposantes et enregistré environ 100 objets d’artisanat en bijoux et produits alimentaires, qui seront vendus localement et à l’étranger. Ce qui «permettra aux artisanes de plusieurs régions de résoudre leurs problèmes de commercialisation», a-t-elle déclaré à La Presse.

Par ailleurs, la plateforme contribue à former et à encadrer des femmes et des jeunes filles, pour les aider à lancer leurs propres entreprises, et à commercialiser leurs produits, ce qui constitue un problème majeur en Tunisie, estime Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

A. M.