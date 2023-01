Tunisie-Météo : Des températures basses et des pluies prévues pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce samedi 21 janvier 2023, des températures basses pour cette nuit dans la plupart des régions

Des pluies éparses sont attendues au nord, localement au centre et au sud, et qui seront temporairement orageuses dans l’extrême nord-ouest, ajoute l’INM en rappelant que les chutes de neige se poursuivront sur les hauteurs de Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef et Kasserine.

Les températures varieront, cette nuit, entre 5 et 10°C cette nuit et ne dépasseront pas 3°C sur les hauteurs ouest, ajoute encore la même source.

Y. N.