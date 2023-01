Bénin et Togo, cibles de choix de la mission itinérante de la Conect

La Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect) a lancé un appel à candidatures jusqu’au 3 février 2023, pour participer à une mission économique itinérante au Togo et au Bénin, pays qui offrent une opportunité aux investisseurs tunisiens, compte tenu de leur climat d’investissement avantageux, et de la demande en produits de consommation et matières premières.

La mission itinérante aura lieu à Lomé, capitale du Togo, du 19 and 22 février, puis à Cotonou capitale du Bénin, du 22 au 25 février, sur la côte sud de l’Afrique de l’Ouest.

Cette mission est éligible au soutien financier du Fonds de promotion des exportations (Foprodex), précise Conect.

La mission s’adresse aux PME/PMI en quête de développement international, notamment vers les marchés émergents. De surcroît, le Togo et le Bénin, en croissance économique, font partie des marchés africains attractifs pour les investissements étrangers ces dernières années.

Ces deux pays représentent environ 6% des exportations de la Tunisie vers les marchés d’Afrique sub-saharienne. De plus, nos exportations vers le Bénin et le Togo ont respectivement augmenté de 52,8% et 18,2% en 2022 par rapport à 2021, et ont atteint 53,8 millions de dinars tunisiens (MDT) et 40,8 MDT en 2022, selon le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Les entreprises tunisiennes spécialisées dans les services aux institutions, dans les matériaux de construction, les services numériques, l’enseignement supérieur, et les industries pharmaceutiques, sont plus particulièrement sollicitées pour participer, précise Conect qui s’attend à la participation de plus de 30 entreprises tunisiennes, opérant dans près de 20 secteurs industriels et commerciaux.

La Confédération a organisé, le 19 janvier, un webinaire sur les opportunités de commerce et d’investissement entre la Tunisie, le Togo et le Bénin, avec la participation de représentants de plusieurs organismes, dont le Cepex.

Pour davantage d’informations pratiques, Conect a préparé un dossier de présentation de la mission, également comportant le programme et les secteurs porteurs de chaque pays.

A. M. (avec Conect International).