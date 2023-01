Tunisie : plan national dédié à la femme et au changement climatique

C’est au cours d’un atelier de travail tenu le lundi 23 janvier 2023, par le ministère de l’Environnement et celui de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées (MFEPA), qu’on a annoncé la mise en œuvre du plan national « Genre et changement climatique en Tunisie « .

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) fait partie de la mise en œuvre de ce plan, en collaboration avec les deux ministères cités.

Selon Amel Belhaj Moussa, ministre MFEPA, le Comité national genre et changement climatique a été récemment créé, afin de superviser la mise en œuvre de ce plan national, l’amélioration de ses performances, en donnant la priorité à l’autonomisation économique des femmes et la protection des groupes vulnérables.

Les femmes en Tunisie représentent 50% de la population, 70% de la main-d’œuvre agricole, mais seulement 15% des employés permanents, et 8% des chefs d’entreprises. Aussi, au premier plan des programmes nationaux pour autonomiser les femmes et renforcer leur résilience figure Raidet, le programme national pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement, a indiqué la ministre Belhaj Moussa.

Parallèlement, le MFEPA s’emploie à mettre en place davantage de groupements de développement des femmes, et de lever les fonds pour l’autonomisation économique des mères d’élèves menacés d’abandon scolaire, ainsi que pour les familles prioritaires.

D’autre part, et en rapport direct avec l’impact du changement climatique sur les femmes, Leila Chikhaoui, ministre de l’Environnement, a déclaré que les femmes et les hommes font face au changement climatique de façon disproportionnée et différente, ajoutant que l’inégalité entre les sexes affaiblit leur capacité d’adaptation.

En effet, les femmes font partie des groupes les plus vulnérables et les plus pauvres, et ont le moins accès aux ressources telles que la terre, les prêts, la formation, la technologie, etc., alors que leur production est la plus active.

A. M. (avec MFEPA).