Le Salon du Meuble de Tunis se tiendra du 3 au 12 février 2023

Le Salon du Meuble de Tunis tiendra sa 32e édition du 3 au 12 février 2023 au Parc des Expositions du Kram. Parmi les 150 inscrits de cette année, 10% sont de nouveaux exposants.

Plus de 80 000 visiteurs grand public et professionnels sont attendus lors de ce salon de 10 jours, où les stands auront une signalisation sectorielle directionnelle claire, qui facilitera la circulation entre les allées et les halles.

Les 150 exposants présenteront différentes branches du secteur du meuble, tels que les meubles contemporains, les meubles de style et classiques, les meubles artisanaux, et les meubles pour enfants.

Au fil des sessions, le Salon du Meuble de Tunis s’est imposé comme l’un des plus importants rendez-vous du secteur du meuble en Tunisie, une vitrine pour les grandes marques tunisiennes du meuble design, innovateur et confortable.

A. M.