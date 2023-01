Tunisie : AeTech annonce un chiffre d’affaires inchangé en 2022

La société tunisienne Advanced e-Technologies (AeTech) a réalisé une augmentation de seulement +0,3% de son chiffre d’affaires en 2022, atteignant ainsi 7,949 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 7,925 MDT en 2021. Cette faible performance est due au chiffre d’affaires négatif de l’activité ‘Solutions’.

Le revenu de cette activité a été de 2,416 MDT, en diminution de -16% par rapport à 2021 (2,865 MDT), affecté par des problèmes logistiques et de livraisons tardives, selon la société.

Quant au chiffre d’affaires de l’activité ‘Advanced -e-Services’, il a évolué de +9% en 2022, à 5,506 MDT contre 5,055 MDT en 2021.

Par ailleurs, la marge d’Ebitda en 2022 a été positive (+4%), contre 4,6% en 2021. (l’Ebitda est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

Quant aux charges d’exploitation de AeTech en 2022 (hors amortissements et provisions), elles ont augmenté de +1%, passant de 7,558 MDT en 2021 à 7,630 MDT en 2022. Le constat est différend pour les charges financières nettes consolidées d’Aetech, qui ont diminué de -0,1% : 501 MDT en 2021 à 500 MDT en 2022.

Rappelons que AeTech est une société anonyme de droit tunisien. Elle opère dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), et offre une gamme diversifiée de produits et services dans ce créneau.

A. M. (avec CMF).