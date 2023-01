Tunisie : Ciments de Bizerte accuse une baisse de revenu de -43,52% en 2022

La société Les Ciments de Bizerte a accusé, en 2022, une forte baisse de production de clinker, de ciment et surtout de chaux, ainsi qu’une baisse de son chiffre d’affaires à l’export (-43,52%), en comparaison avec 2021, soit une diminution de 8,792 millions de dinars tunisiens (MDT). Des chiffres encore à auditer, précise la société.

Cette baisse de production du clinker (-24,21%) est due à un arrêt forcé, suite à un problème foncier qui a provoqué la rupture de la fourniture des matières premières. C’est ainsi que la production est tombée de 710 070 tonnes en 2021 à 538.150 tonnes en 2022, explique la société.

La chute de la production de clinker a entraîné celle du ciment (-17,70%), qui a été de 553 883 tonnes en 2022, contre 673 079 tonnes en 2021, le clinker étant l’un des constituants du ciment.

La plus forte baisse dans la production de Ciments de Bizerte se trouve dans celle de la chaux (-53,95% à 7 197 tonnes), alors qu’elle était à 15 629 tonnes en 2021. Cette mauvaise performance a été engendrée par celle des produits cités, ainsi que par la faible demande en chaux du marché local.

Si les ventes sur le marché local en 2022 ont augmenté de 1,61% atteignant 112,426 MDT, celles à l’export (équivalent en DT) ont baissé de 20,202 MDT en 2021 à 11,409 MDT en 2022 (-43,52%).

Les fortes augmentations des prix de l’électricité et du coke du pétrole ayant engendré une hausse du prix de revient, et les prix du marché tunisien non concurrentiels avec les prix internationaux, en sont les principales causes, explique la société.

Ciments de Bizerte entend toutefois pallier à ce déficit, en 2023, par la diversification de ses clients à l’export, et en chercher de nouveaux notamment en Libye.

Toutefois, et malgré ses difficultés financières, la société a honoré ses engagements envers les fournisseurs et les banques. Elle a pu ainsi payer, en 2022, 15,459 MDT de ses crédits à moyen terme, arrivant ainsi à les diminuer de 11,25%.

A. M. (avec CMF).