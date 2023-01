Tunisie : un hub design pour booster le développement de l’artisanat

C’est dans le cadre du Plan national de développement de l’artisanat (PNDA) que l’Office national de l’artisanat (Onat ) et le projet Creative Tunisia ont mis en œuvre le Hub Design Denden, inauguré le 27 janvier 2023 par Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme.

Etaient également présents à l’inauguration, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne (UE) à Tunis, Fabrizio Saggio, ambassadeur de l’Italie à Tunis, Arnaud Peral, coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie, Dejene Tezera, directeur du département agro-industrie à l’Organisation des Nations Unies de développement industriel (Onudi), et plusieurs autres ministres tunisiens.

Le Hub Design Denden est un nouveau centre de services, né d’une action conjointe de l’Onat et de Creative Tunisia, une composante du programme européen « Tounes Wijhetouna« , que l’Onudi a mis en œuvre. Il est financé par l’UE et par une contribution de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Le hub se destine à encourager la culture du savoir-faire artisanal et du design et a pour cible les acteurs de l’artisanat: artisans, concepteurs, designers, jeunes entrepreneurs, et étudiants. Il vise à être un véritable pont entre l’artisanat et le design, en créant des services complémentaires leur permettant d’échanger, de se développer, et de s’enrichir.

L’Onat et Creative Tunisia prévoient de mettre en œuvre 5 autres centres de services à travers le pays, pour la promotion de la création artisanale au profit des artisans et designers. Le but étant d’aboutir à un réseau de hubs de design devant encourager la culture du savoir-faire artisanal sur tout le territoire tunisien, et d’améliorer la compétitivité de ce secteur.

Situé sur le site de l’Onat, directement connecté au Village artisanal de DenDen et à l’Ecole supérieure des sciences et des technologies du design (ESSTD), Hub Design Denden occupe un bâtiment à 2 niveaux de +1 000 m2 entièrement réaménagé, ayant jadis abrité des ateliers d’artisans.

Il se compose d’un laboratoire de fabrication (fablab) entièrement équipé au profit des créateurs de mode et aux artisans de l’habillement, du tissage et de la maroquinerie, d’une salle de formation, d’une salle de conférence, et d’un espace d’exposition. Ceci en plus d’un grand coworking space, d’une salle de réunion, de salles de travail, d’un centre de documentation, d’une bibliothèque, et d’un fablab de design doté de nombreux équipements et outillages.

Parmi les services offerts par le Hub Artisanal Denden, le prototypage au shooting produit, en passant par des formations techniques et des services d’accompagnement spécifiques. Un programme d’activités sera proposé aux membres du Hub, pour les aider à développer leurs activités selon leurs besoins.

Le Hub prévoit également des programmes d’incubation et de nombreux partenariats, avec des écoles d’art et de design. Il accueillera également des conférences, des séminaires et des ateliers entre autres évènements, pour stimuler l’échange d’idées et la collaboration entre les membres de la communauté créative.

A. M.