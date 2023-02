Les exportations tunisiennes de textile en hausse de 119% en 2022

Les exportations de textile de la Tunisie ont augmenté de 20,07% en 2022, par rapport à 2021, pour atteindre 9 156,1 millions de dinars tunisiens (MDT) en 2022, avec un taux de couverture de 119%.

C’est ce qu’a indiqué mardi 31 janvier 2023, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, ajoutant qu’en valeur, les exportations textiles tunisiennes ont atteint 2 806 millions d’euros (M€) en 2022, soit une augmentation de 21,28% par rapport à 2021.

La valeur de ces exportations en 2022 a dépassé de 19,21% et 20,46%, respectivement en dinars et en euros, celle enregistrée au cours de l’année pré-pandémique de 2019. Elles ont aussi augmenté de 16,41% en dinars et de 14,11% en euros en décembre 2022, par rapport au même mois en 2021, totalisant 869,9 MDT, soit 261,1 M€.

L’Union européenne, notamment la France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, reste la principale destination des exportations tunisiennes de prêt-à-porter (79% en 2022, pour une valeur totale de 2 212,2 M€, en hausse de 24,9% à partir de 2021).

I. B. (avec Tap).