Tunisie : Décès de l’artiste Mohamed Dhrif

L’acteur, réalisateur et homme de théâtre Mohamed Dhrif est décédé, dans la soirée de ce dimanche 5 février 2023.

La douloureuse nouvelle vient d’être annoncée par Radio Monastir qu’il a rejoint en 1986 et avec qui il a collaboré durant de longues années, notamment comme réalisateur et dans plusieurs sketches radiophoniques.

Né en 1951, Mohamed Dhrif a commencé sa carrière avec la Troupe nationale de Tunis, avant de rejoindre la radio.

Grand acteur, il a joué dans de nombreuses séries télévisées, des sitcoms, des feuilletons ramadanesques et a également percé au cinéma, notamment dans le film « L’Homme de cendres » de Nouri Bouzid et dans « Weldi » de Mohamed Ben Attia, produit par Dora Bouchoucha et pour lequel il remporté le Prix du meilleur acteur au Festival El Gouna en 2018 et le Prix du meilleur acteur des Prix des critiques décernés par le Centre du film arabe (ACC), en 2019, en marge du Festival de Cannes.

Mohamed Dhrif a également remporté plusieurs prix pour son travail de composition théâtrale et a récemment été récompensé au Festival de la radio et de la télévision.

Paix à son âme.

Y. N.