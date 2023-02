Tunisie Telecom signe un protocole d’accord avec e& international

e& International a signé, le 6 février 2023, à Abou Dhabi, un protocole d’accord avec Tunisie Telecom pour rejoindre le programme commercial «e& partners networks» développé pour collaborer avec des opérateurs de télécommunications sur les marchés régionaux.

Tunisie Telecom est la première entreprise à rejoindre le programme d’affaires e&partner networks, offrant à l’opérateur national tunisien fixe et mobile un accès inégalé aux meilleures pratiques, à une expertise de pointe et à des services.

Tunisie Télécom a accédé à ce programme visant à accompagner les opérateurs régionaux et mondiaux dans la réalisation d’une croissance durable et d’une expérience client et de solutions de service de premier ordre.

Le protocole d’accord, signé par Mikhail Gerchuk, PDG d’e& international, et Lassaad Ben Dhiab, PDG de Tunisie Telecom, définit le cadre de collaboration permettant aux deux parties de créer des synergies et de partager leurs connaissances, y compris un soutien complet dans les capacités commerciales et d’accès à des technologies innovantes.

Hatem Dowidar, PDG du groupe e&, a déclaré : «La signature de ce protocole d’accord marque une étape importante dans la vision collaborative du groupe e& visant à créer de la valeur et à connecter les communautés mondiales. Tirant parti de notre position en tant que l’un des principaux fournisseurs de télécommunications au monde, nous avons ouvert nos portes pour soutenir les sociétés d’exploitation de télécommunications sur les marchés régionaux avec le programme de réseaux de partenaires e&. Nous sommes fiers d’être les fournisseurs de la technologie la plus avancée et des solutions de nouvelle génération au sein de l’industrie des télécommunications.»

Dans le cadre du protocole d’accord, Tunisie Telecom aura accès à des services, notamment l’externalisation du trafic vocal international, des services de gestion de la valeur client et des opportunités d’expansion et d’investissement futures.

Lassaad Ben Dhiab, PDG de Telecom Tunisie, a déclaré : «Nous sommes fiers d’être la première entreprise à rejoindre le programme commercial e&partner networks et à partager des ressources et un soutien précieux. Cela élargira notre portée, augmentera notre clientèle et stimulera davantage l’innovation. La transformation d’e& nous a inspirés, et nous sommes impatients d’inaugurer ce programme de partenariat avec l’un des leaders les plus réputés de l’industrie, établissant une relation solide et durable qui profitera à nos clients.»

Mikhail Gerchuk, directeur général d’e& international, a déclaré : «Nous sommes heureux d’accueillir Tunisie Telecom dans notre programme de réseaux partenaires e& en tant que premier partenaire. Nous avons créé le réseau e& partners pour soutenir les opérateurs de télécommunications indépendants confrontés à des défis pour égaler la taille de leurs concurrents et expertise, recrutement de talents et coûts d’exploitation élevés. En travaillant ensemble, nous lancerons une relation précieuse et fructueuse dans laquelle nous créerons un support de service cohérent pour augmenter les revenus et la part de marché des abonnés, rationaliser les opérations et trouver des solutions économiques tout en moteur de la croissance.»

Source : communiqué.