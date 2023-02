Météo : Pluies, vents et températures basses cette nuit en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce vendredi 10 février 2023, des pluies et des vents forts pour cette nuit, dans la plupart des régions du pays.

L’INM précise que les vents souffleront fort, en particulier près des zones côtières, dépassant temporairement les 80 km/h et appelle de ce fait à la vigilance car la mer sera très agitée.

Quant aux températures, elles varieront cette nuit entre 2 et 7°C au nord, et entre 8 et 13°C dans le reste des régions.

Y. N.