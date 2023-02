Le chœur de l’Opéra de Tunis fête l’amour et reprend les classiques du 19e siècle

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis accueillera le 14 février un concert de musique symphonique autour du thème des romances lyriques à l’occasion de la Saint Valentin.

Le chœur de l’Opéra de Tunis et ses solistes, sous la direction du maestro Haythem Hadhiri, donneront mardi prochain un spectacle musical lyrique où ils présenteront des extraits des opéras les plus célèbres du 19e siècle autour du thème du romantisme et de l’amour.

Le concert comprendra des solos, des duos et des chants de chœur avec la participation du pianiste Ilyes Blegui et des solistes Henda Ben Chaabene, Mariam Bouhbal, Ranim Zghidi Megdiche, Zeineb Cherif, Ghinwa Ben Tara, Haythem Guediri, Meriem Bettouhemi et Mahmoud Turki.

F.B