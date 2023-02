Tunisie : « Titanic » projeté en 3D à l’occasion de la Saint Valentin

Une projection inédite en 3D u film Titanic est prévue pour le mardi 14 février au cinéma Pathé à l’occasion de la Saint Valentin.

Le film culte Titanic de James Cameron fête cette année son 25e anniversaire, il est à cette occasion projeté en ce moment dans les cinémas Pathé en Tunisie en version remasterisée.

Le film qui a avait battu tous les records d’entrées et de prix, sera également projeté le 14 février dans une version 3D à l’occasion de la Saint Valentin. Le duo de choc Leonardo Dicaprio et Kate Winslet représentent l’un des plus beaux couples du cinéma mondial, une histoire d’amour qui continue d’émouvoir les spectateurs dans un film qui même réalité et fiction pour raconter le naufrage du RMS Titanic qui avait survenu il y a plus d’un siècle.

F.B