Arrestation de Boutar : L’Union de la Presse Francophone solidaire avec Mosaïque FM

L’Union de la Presse Francophone (Section de Tunisie) a exprimé sa solidarité avec Mosaïque FM, suite à l’arrestation de son directeur général, Noureddine Boutar.

Dans son communiqué l’UPF rappelle que Noureddine Boutar a été arrêté pour une affaire en lien avec la ligne éditoriale, selon son avocate, et affirme veiller à la propagation et la défense de la liberté d’expression en Tunisie et dans le monde : «Elle rejette toute ingérence dans les choix éditoriaux» .

«L’UPF dénonce toute intention de mainmise sur les médias indépendants en Tunisie, en provoquant des affaires en lien avec leurs choix éditoriaux, ce qui constitue une atteinte a la liberté d’expression», ajoute le communiqué avant de conclure : «Vive la liberté d’expression ! Non à l’ingérence du pouvoir politique dans les choix éditoriaux !».

Y. N.