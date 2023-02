City Drones 2023 : Pour démocratiser l’usage des drones en Tunisie

La Cité des Sciences à Tunis accueillera le 25 février la première édition de l’événement City Drones. Compétition de drones, talk show, ateliers et quiz sont au programme de cette journée.

La Journée City Drones est une première en Tunisie, un événement inédit qui aura lieu grâce à un partenariat entre la Cité des Sciences et plusieurs organismes comme l’Association Ciel pour tous, le ministère de l’Agriculture, la Direction générale de la Garde nationale, l’Armée de l’air ou encore la Direction générale de l’Aviation civile.

L’événement sera l’occasion de revenir sur les avancées technologiques de l’industrie des drones dont on se sert désormais dans plusieurs domaines comme la sécurité, le transport, la surveillance agricole, le cinéma ou encore le secourisme.

Le programme comprendra une compétition indoor de drones, un talk show réunissant toutes les parties impliquées et actives pour des présentations et des échanges dans les domaines des drones, des ateliers scientifiques et technologiques, ainsi qu’un quiz.

F.B