La comédie noire palestinienne « Fièvre méditerranéenne » bientôt au cinéma en Tunisie

Le film palestinien « Fièvre méditerranéenne» de Maha Haj sortira le 8 mars prochain dans les salles de cinéma en Tunisie.

Après avoir fait ses débuts aux côtés de grands cinéastes comme Elia Suleiman, Maha Haj s’est lancée dans l’écriture et la réalisation de ses propres films avec des courts-métrages et un documentaire puis la longue fiction comme ce nouveau film « Fièvre méditerranéenne » avec lequel elle a remporté le prix du scénario au Festival dans la section Un certain regard.

Le film sortira le 8 mars, c’est ce que vient d’annoncer Hakka Distribution. Walid, 40 ans, palestinien vivant à Haifa, avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc. Les deux hommes deviennent inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant ses combines ; Walid, quant à lui, y voit l’opportunité de réaliser un projet secret.

F.B