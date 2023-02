Ooredoo Group au Mobile World Congress 2023

Ooredoo Group, le leader des TIC dans la région Mena, partagera ses expériences, renforcera ses partenariats et explorera de nouvelles opportunités sur la plus grande plateforme de connectivité au monde : le Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone, en Espagne.

Le Mobile World Congress de cette année, l’événement de connectivité le plus important et le plus influent au monde, se tient du 27 février au 2 mars 2023 à la Fira Gran Via de Barcelone. Les thèmes clés de cette année sont l’accélération de la 5G; Réalité+; OpenNet; Fintech; et Tout numérique.

Une délégation de représentants d’Ooredoo se rendra à Barcelone pour le MWC 2023. Lors de l’événement, le groupe Ooredoo et les sociétés d’exploitation du monde entier partageront des informations sur les nombreux développements passionnants au sein de ces thèmes clés, notamment de nouveaux partenariats, produits, services et solutions, ainsi que en fournissant des mises à jour sur les entreprises et les réalisations récentes.

La participation d’Ooredoo au Mobile World Congress 2023 souligne l’engagement de longue date de l’entreprise en faveur de l’innovation et du leadership technologique au sein de l’industrie des télécommunications.

La délégation de hauts représentants d’Ooredoo présents à l’événement rencontrera leurs homologues de l’industrie et de nombreux partenaires de premier plan dans le monde pour un dialogue de haut niveau sur les questions affectant l’industrie et ses parties prenantes, ainsi que pour explorer de nouveaux partenariats et opportunités de relations commerciales.

Ooredoo est une société de communication internationale opérant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Au service des consommateurs et des entreprises dans dix pays, Ooredoo offre une expérience de données de premier plan grâce à une large gamme de contenus et de services via ses réseaux mobiles et fixes avancés et centrés sur les données.

Ooredoo a généré des revenus de 23 milliards de QAR au 31 décembre 2022. Ses actions sont cotées à la Qatar Stock Exchange et à la Abu Dhabi Securities Exchange.

Communiqué.