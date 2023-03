Tunisie : la taxe carbone aux frontières, à l’essai à partir d’octobre  

Un accord de partenariat sur le Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l’Union européenne a été signé mardi 28 février 2023 entre le Centre de promotion des exportations (Cepex) et AM Media plus, une agence tunisienne spécialisée dans la certification CBAM et la Responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Ce mécanisme, qui entrera en vigueur en 2025 avec une période d’essai à partir d’octobre 2023, vise à verdir les importations industrielles en provenance d’Europe en leur facturant les émissions de carbone causées par leur production.

Cet accord vise à préparer les entreprises exportatrices à rejoindre le programme CBAM approuvé par le Parlement européen, le 13 décembre 2022.

Concrètement, cette nouvelle norme européenne, plus connue sous le nom de «taxe carbone aux frontières», soumettra les importations des secteurs les plus polluants (acier, aluminium, ciment, engrais, électricité, etc.) aux normes environnementales de l’UE, qui obligent les industriels à acheter des «droits à polluer».

Dans ce cadre, l’accord prévoit des journées de sensibilisation et de formation au profit des entreprises exportatrices afin d’adopter cette nouvelle norme européenne, considérée comme «le passeport d’empreinte obligatoire pour les produits destinés à être exportés vers l’Union européenne».

«L’objectif de cet accord est de s’assurer que les entreprises locales respectent les normes européennes surtout que les exportations tunisiennes vers l’Union européenne représentent plus des deux tiers des exportations mondiales», a déclaré le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine, lors d’une journée d’information au cours de laquelle cet accord a été signé.

Il a indiqué à cet égard, que le Cepex est prêt à accompagner les entreprises dans cette démarche dans le cadre de ses missions visant à informer, conseiller et orienter les exportateurs tunisiens vers les opportunités d’échanges internationaux.

Une feuille de route et un plan d’action sont en cours d’élaboration pour préparer l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières en Tunisie. Il s’agit notamment d’intensifier les campagnes de sensibilisation, d’information et de renforcement des capacités des entreprises, a déclaré Afef Jaafer, chargé des études et de la planification à l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME).

