L’écrivain français Pascal Quignard à la rencontre du public tunisien

L’écrivain français Pascal Quignard sera pour la première fois en Tunisie du 2 au 4 mars pour une série de rencontre avec le public tunisien.

Romancier, violoncelliste et fondateur du Festival d’opéra et de théâtre de Versailles, Pascal Quignard (Prix Goncourt 2002 pour « Les ombres errantes »), sera parmi dès aujourd’hui d’abord au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd pour une soirée à la fois littéraire et musicale où il sera accompagné de la pianiste Aline Piboule. Deux rencontres à l’accès gratuit sont prévues pour ce soir, et demain à partir 18h30.

Pascal Quignard sera également le samedi 4 mars à l’Institut supérieur des Langues de Tunis (ISLT) dans le cadre d’un colloque international sur son rapport à la Méditerranée.

