Conférence sur la philosophie du droit du point de vue de la paix civile

Le département des études islamiques de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, a organisé, le jeudi 23 février 2023, une conférence intitulée «La philosophie du droit du point de vue de la paix civile».

La conférence a été donnée, en langue arabe, par le Pr. Ridha Chennoufi, qui a articulé sa présentation autour de trois objectifs principaux : l’interaction entre la philosophie du droit et la philosophie de la justice, la distinction entre les fondements des lois établis par les philosophes classiques et les modernes, et en dernier lieu, la relation fondamentale entre la paix civile et l’intersubjectivité, relation à double dimension, historique et structurelle.

Le conférencier a rappelé que bien que la plupart des historiens de la philosophie attribuent la paternité de la philosophie du droit à Hegel, certains n’hésitent pas à affirmer que son émergence remonte aux Anciens philosophes ou orateurs, notamment Cicéron dans son traité de la politique romaine «Des lois».

L’époque moderne a introduit, avec Hobbes, Rousseau, Hegel, une nouvelle forme de rationalisme à la philosophie du droit, un nouveau concept de légalité, c’est-à-dire la légalité contractuelle basée sur le concept de contrat social selon lequel une organisation sociale «juste» repose sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, c’est-à-dire l’ensemble exhaustif des citoyens.

Par ailleurs, la dimension structurelle est celle la plus importante aux yeux du conférencier car elle cristallise le rapport fondamental entre l’instauration de la paix civile et l’intersubjectivité, un concept contemporain fondé par Jürgen Habermas.

Après deux guerres mondiales, il a été nécessaire d’enraciner la légitimité des lois en se basant sur la rationalité communicationnelle entre les citoyens. Habermas présente ce qu’il appelle la théorie discutable du droit et propose, ainsi, une «éthique de la discussion» ou «théorie discursive de la morale» qui se prétend être de validité universelle.