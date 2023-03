Tourisme : la Tunisie en passe de dépasser ses performances de 2019

Tout en confirmant la réalisation, en 2022, de 70% des performances d’avant la pandémie de Covid-19, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, s’est félicité du maintien de cette tendance haussière.

Selon le ministre, qui parlait à Shems FM, en marge de l’inauguration, aujourd’hui, vendredi 3 mars 2023, d’un village artisanal à Béja, les entrées touristiques sont en train de retrouver progressivement leur niveau d’avant la pandémie.

En janvier et février, les chiffres enregistrés ont en effet déjà dépassé ceux de la même période de l’année 2019. Et pour conforter cette tendance, les professionnels du secteur sont en train d’œuvrer à améliorer la qualité des services dans les hôtels et les autorités à revoir le modèle touristique en vigueur dans le pays en vue de l’enrichir et de le diversifier, en exploitant tous les potentiels de notre pays.

I. B.