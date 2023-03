Tunisie : des pluies isolées attendues ce vendredi

Des chutes de pluies isolées et orageuses sont attendues ce vendredi 3 mars 2023 sur les côtes est de la Tunisie, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces chutes de pluies concerneront progressivement les régions du nord et seront parfois abondantes à l’extrême nord-ouest après midi.

Le ciel sera dégagé dans le reste des régions, mais des vents sont attendus près des côtes nord en particulier nécessitant de la vigilance.

La mer sera très agitée au nord, et les températures seront en légère baisse, oscillant ainsi entre 10 et 15°c au nord et sur les hauteurs et entre 15 et 19°c dans le reste des régions.