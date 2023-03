Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué, cette nuit, par des vents forts et en particulier près des côtes, annonce l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin publié ce samedi 11 mars 2022.

La même source ajoute que les températures varieront entre 14°c et 19°c au nord et sur les hauteurs et seront comprises entre 19°c et 24°c ailleurs, sachant que le temps sera nuageux dans la plupart des régions.

L’INM ajoute que les vents forts persisteront près des côtes et sur les hauteurs et appelle de ce fait à la vigilance quant aux activités maritimes, de la pêche et de navigation.

Y. N.