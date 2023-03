TT Network Day : connecter le futur

Tunisie a organisé son TT Network Day, jeudi 16 mars 2023, à Gammarth, sous le thème «If you can Connect the people, you can create the future» (Si vous pouvez connecter les gens, vous pouvez créer le futur). «Futur qui ne peut être garanti que par la connectivité», rappellera, dans son discours d’ouverture, le PDG de l’entreprise.

Par Zohra Abid

Lassaad Ben Dhiab a ensuite passé en revue le rôle important joué par Tunisie Telecom dans le développement du réseau des télécommunications en Tunisie depuis sa création il y a… 150 ans et, surtout, depuis le lancement du réseau GSM et de la téléphonie mobile il y a 25 ans, un anniversaire important pour l’entreprise qui a permis aux Tunisiens d’avoir accès à la technologie mobile, de se connecter les uns aux autres et de faire progresser l’économie du pays.

Tout en soulignant le rôle crucial joué par les opérateurs de télécommunications dans l’évolution des sociétés qui se veulent innovantes, Lassaad Ben Dhiab a indiqué que Tunisie Telecom, qui est attachée à sa vocation d’entreprise responsable, a joué un rôle important dans la fourniture de services de communication et de connectivité aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et aux pouvoirs publics : téléphonie, accès à internet et échange et sauvegarde de données. «Tunisie Telecom fournit aujourd’hui ces services à 6 millions d’abonnés déployés sur les vingt-quatre gouvernorats de la Tunisie», précisera le PDG de l’entreprise, qui rappellera aussi que les réseaux de l’opérateur couvrent 98% du territoire national en 4G.

Services de communication fiables et de haute qualité

Evoquant ensuite le rôle important de l’entreprise dans la stimulation de l’économie, par la fourniture des services de communication fiables et de haute qualité et la facilitation des transactions commerciales et des échanges économiques, Lassaad Ben Dhiab a indiqué que Tunisie Telecom contribue à 1,4% du PIB national.

«En offrant des services de communication de pointe, l’opérateur peut aider les entreprises et les individus à développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits. C’est ce que Tunisie Telecom essaye de faire à travers ses nombreux partenariats dans l’innovation et notamment les startups», a souligné le PDG de l’entreprise, qui accorde aussi une grande importance au volet social de sa mission de service public et de développement équilibré et durable.

En effet, «les services de communication peuvent aider à améliorer l’éducation, la santé et la sécurité publique, ainsi que la participation aux activités civiques et à la vie culturelle. C’est ce que Tunisie Telecom a fait à travers le raccordement de 94 zones blanches de Tunisie», souligne Lassaad Ben Dhiab.

Tout en poursuivant son œuvre essentielle dans la communication, la connectivité et le développement économique et social en Tunisie, l’opérateur n’oublie pas d’investir dans l’innovation et de préparer ainsi l’avenir à travers ses projets à l’international. C’est ainsi qu’il a signé, il y a quelques semaines, avec e& International, un protocole d’accord lui permettant de rejoindre le programme commercial «Réseaux de partenaires de e&». «Ce programme d’affaires nous permettra d’accéder aux meilleures pratiques disponibles dans la région, à une expertise de pointe et à des services innovants qui amélioreront de fait la qualité des services rendus à nos clients», précise le PDG de Tunisie Telecom. Le but étant toujours, on l’a compris, d’offrir aux Tunisiens des services de communication innovants et de haute qualité, incluant tous ses services de voix, de données, ainsi que des offres de divertissement, de sécurité, de domotique, etc.

Elargir la couverture et la capacité du réseau

Il s’agit aussi pour Tunisie Telecom d’élargir la couverture et la capacité du réseau pour garantir une disponibilité et une performance optimales dans toutes les zones géographiques, ce qui implique des investissements dans les technologies de communication les plus avancées, telles que la 5G, les satellites… «Et c’est à cela que sert le développement des partenariats stratégiques avec les entreprises, organisations et pouvoirs publics, de manière à maximiser les opportunités d’innovation et de croissance, tout en étant à l’écoute des tendances et des évolutions du marché pour adapter rapidement les stratégies de l’entreprise et anticiper les besoins futurs des clients», explique Lassaad Ben Dhiab.

«L’objectif est, conclut-il, de transformer TT en une entité telco 3.0 qui offrira des centaines de services rassemblant des applications et des contenus provenant de diverses sources (y compris l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la 5G, etc.) pour créer des offres de produits et de services composites améliorant leur pertinence dans l’économie numérique.»

Prenant ensuite la parole, Oussama Samet, directeur exécutif du développement des réseaux de TT, a passé en revue les 3 axes techniques sur lesquels Tunisie Telecom travaille au quotidien et continue de réaliser de grandes avancées, à savoir le développement de la téléphonie mobile avec le réseau 5G, de la téléphonie fixe avec le très haut débit everywhere et de l’infrastructure permettant toutes ces avancées et les mettant au service des particuliers et des entreprises.

Pour le mobile, les objectifs de l’opérateur sont de: 1- mettre le THD accessible à 99% des Tunisiens d’ici la fin de 2023 grâce à la modernisation de tout le réseau mobile en 4G prêt pour la 5G; 2- de réaliser une connectivité THD atteignant des débits de plus de 200M, grâce aux extensions en bandes de fréquences LTE2100; et 3- de garantir la stabilité et la disponibilité par des Backhaul en fibre optique pour plus de 93% des sites radio avec une capacité de véhiculer des trafics de plus en plus grand.

«Enfin, nous sommes fiers de dire que nous avons été les premiers en Tunisie à avoir testé la 5G sur un réseau live avec un Core 5G vEPC NSA et avoir atteint le débit de plus de 2G. Nous avons créé un environnement et un écosystème de tests dont peuvent bénéficier nos partenaires», a souligné Oussama Samet.

Une infrastructure adéquate et à jour

Pour ce qui est du THD fixe everywhere, Tunisie Telecom est le premier opérateur en Tunisie à avoir misé sur le développement de la fibre optique pour le client (entreprise et résidentiel) avec les premiers déploiements en 2006 sur les zones du Lac 1 et de Sidi Bou Saïd.

Ensuite, 35000 Km de fibre optique ont été déployés sur les 24 gouvernorats et toutes les délégations du pays pour donner l’accès au très haut débit à tous les foyers, soit 1,1 millions d’accès VDSL/super V et des débits possibles à 300 et 500M. «Notre objectif pour les trois prochaines années est de quintupler la capacité du réseau FTTH ou GPON, d’atteindre 500 000 foyers, permettant ainsi la démocratisation de la FO, et des débits moyens clients à 50Mbps à la fin de l’année 2024 équivalant aux standards internationaux», explique Oussama Samet.

Ces objectifs ambitieux ne sauraient être atteints sans une infrastructure adéquate et à jour. Dans ce contexte, TT s’enorgueillit d’avoir été le 1er opérateur tunisien à avoir son câble sous-marin («Hannibal») depuis 2009 permettant d’être interconnecté au monde de l’internet à travers trois câbles et une capacité d’interconnexion qui atteindra 1,7 T à la fin de 2023.

Avec ce quasi doublement de sa capacité, TT s’affirme comme un moteur de développement numérique de la Tunisie à l’international et donne une meilleure expérience et un meilleur débit à ses clients particuliers et entreprises. Et c’est dans ce but aussi qie l’opérateur vise à : 1- doubler la capacité de collecte nationale pour atteindre + 1.4T des chefs lieu dédiés au THD et, 2- quintupler les capacités des axes IP avec des passages de 10G au 50G et au 100G.

Dates clés de TT

1848 : Inauguration du premier réseau téléphonique aérien reliant le Bardo, Tunis et la Goulette.

1996 : 1er câble sous-marin Keltra reliant Kelibia et Trapani (Italie).

1998 : 1ère ligne GSM via Tunisie Telecom et 1ère communication GSM sur le réseau public national.

2002 : 1er lancement de l’ADSL pour le grand publicet les entreprises à partir du réseau de téléphonie fixe en Tunisie.

2006 :1ère connexion de fibre optique en Tunisie.

2020 : 1er test 5G en Tunisie.

2022 : 1er projet Zones Blanches finalisé (connexion au réseau téléphonique et internet de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180.000 habitants dans 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats).