Tunisie – Galerie Kalysté : À la découverte des personnages déjantés de Fadhel Moumen

La galerie Kalysté à Soukra accueille en ce moment l’exposition « Dé-sens-sé(e)s » du jeune artiste Fadhel Moumen. Une belle sélection d’oeuvres du projet « Les têtes folles » à découvrir jusqu’au 8 avril.

Après plusieurs expositions collectives et une première exposition à Abidjan, le jeune artiste polyvalent Fadhel Moumen signe une première exposition personnelle en Tunisie baptisée « Dé-sens-sé(e)s » qui donne à voir des personnages imaginaires, décalés, à la limite de la caricature, mais qui s’inspirent fortement de notre société actuelle, un façon de rire de ce que sont devenus les utilisateurs des réseaux sociaux et les victimes des fausses informations. « Mes personnages sont le reflet d’une société versée dans le tunnel sans issue de la bêtise humaine », indique l’artiste.

Étudiant en architecture, Fadhel Moumen se passionne pour toutes les formes d’art et notamment pour les arts plastiques et l’art contemporain. Membre de la Fédération tunisienne des Arts plastiques, il propose un art polymorphe, intuitif et qui fait écho à notre société actuelle ; c’est d’ailleurs le cas avec cette première exposition qui s’inscrit dans le projet « Les têtes folles ».

F.B