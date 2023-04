Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Selon l’Institut national de la météorologie (INM) le temps sera marqué, cette nuit jeudi 6 avril 2023, par des vents forts, en particulier près des côtes et dans le sud du pays.

L’INM a de ce fait appelé à la vigilance en affirmant que des phénomènes de sable son attendu dans le sud tunisien et que la mer ser agitée à très agitée à l’Est du pays.

Quant aux températures, elles varieront entre 10 et 15 °C et atteindront 22°C à El Borma et Borj El khadhra, sachant que le ciel sera nuageux dans la plupart des régions.

