Sarra Cherif : « J’aurais aimé que mon personnage dans Falloujah continue de vivre »

Sarra Cherif joue l’un des personnages phares du feuilleton ramadanesque « Falloujah ». Pour sa toute première expérience en tant qu’actrice, elle s’est vue confier un rôle complexe qu’elle a incarné avec justesse.

Le public tunisien découvre cette année plusieurs jeunes talents dans les différentes séries diffusées durant le mois de ramadan, notamment « Falloujah » qui met en avant de jeunes acteurs dont plusieurs jouent leurs tout premiers rôles.

C’est le cas pour Sarra Chérif qui joue le personnage de Maram, une lycéenne qui souffre de l’absence de ses parents et qui succombe à une overdose de drogue. Un premier rôle et pas des moindres qu’elle a su incarner avec brio.

Lors de sa première apparition médiatique sur les ondes de Mosaïque.fm, la jeune influenceuse et actrice a avoué qu’elle aurait tellement aimé que son personnage continue de vivre car elle avait beaucoup apprécié cette première expérience en tant qu’actrice notamment grâce au soutien et à l’encadrement de l’équipe artistique de la série et à l’ambiance bon enfant qui y régnait.

Tout comme son personnage, Sarra Cherif adore se maquiller et passe beaucoup de temps sur Instagram où elle compte des centaines de milliers d’abonnés, mais elle se passionne surtout pour ses études en psychologie qui passent avant tout le reste.

