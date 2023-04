Un film de Kaouther Ben Hania clôture le Festival Cinéma du Sud à Lyon

Neuf pays arabes dont la Tunisie participent cette année à la 23e édition du Festival Cinéma du Sud organisé par l’Institut Lumière de Lyon du 5 au 8 avril 2023.

Cette édition plonge dans le cinéma contemporain d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, offrant une vision plurielle de ces pays aux histoires et aux destins différents, avec un accent particulier sur la jeunesse et les femmes.

Après la soirée d’ouverture mercredi dédiée au jeune cinéma saoudien, trois avant-premières de Palestine, du Liban et d’Algérie sont au programme ainsi que des projections de films d’Irak, d’Egypte, de Jordanie, du Maroc et de Tunisie en clôture avec le film ‘‘L’Homme qui a vendu sa peau’’ (2021) de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania.

Ce long métrage fait partie des cinq nominés à l’Oscar du meilleur long métrage international 2021.

Le film a remporté plusieurs prix prestigieux dont le Prix Lumière 2021 de la meilleure coproduction internationale (l’équivalent français du Golden Globe américain), le Prix du meilleur scénario, Stockholm Film Festival 2021, ainsi que le Prix du meilleur film arabe à El Gouna Film Festival en Egypte 2021.

Depuis 1999, les Cinémas du Sud, labellisés dans le cadre de l’Année européenne du dialogue interculturel (EYID), proposent chaque année un festival dédié aux films des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans le but de faire partager une vision méconnue une cinématographie qui contribue de manière constructive aux enjeux du monde arabe contemporain et qui encourage les débats avec le public.

D’après Tap.