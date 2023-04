Biat annonce des performances solides en 2022

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a publié, jeudi 13 avril 2023, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 qui font ressortir des résultats positifs dans un contexte mondial et national plutôt difficile.

La banque affiche un PNB de 1267,1 millions de dinars tunisiens (MDT); des encours de dépôts de 17 166,8 MDT; des créances sur la clientèle de 12 279,2 MDT; un résultat net de l’exercice de 299,7 MDT; et un niveau de capitaux propres de 1 957,3 millions de dinars.

La Biat affiche ainsi une performance solide et soutenue d’une banque résiliente, qui a su s’adapter rapidement au contexte économique et consolider ses fondamentaux en misant sur ses programmes de développement, sa stratégie visionnaire, sa gouvernance saine ainsi que sa bonne dynamique commerciale. Elle a poursuivi l’accompagnement de plus de 900 000 clients et a joué pleinement son rôle de bailleur de fond à travers l’octroi de près de 45 000 nouveaux crédits.

La transformation digitale porte ses fruits

Au cours de l’année 2022, la Biat a réalisé des avancées remarquables au niveau de son programme de transformation digitale qui commence à porter ses fruits en termes d’engagement client et d’innovation produit. De nouvelles fonctionnalités sont déployées en permanence au niveau de l’offre digitale MyBiat, conçues et développées en étroite collaboration avec les clients, avec l’ambition de devenir la banque digitale de référence sur le marché.

Par ailleurs, la Biat a continué la mise en œuvre de son nouveau concept d’agence pour accompagner l’innovation digitale, offrant ainsi une expérience unique à ses clients aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau de services digitaux.

L’inauguration de la nouvelle salle des marchés constitue également un des évènements marquants de l’année 2022. Celle-ci répond aux standards internationaux avec un aménagement moderne et ergonomique, des équipements de pointe et des profils spécialisés et complémentaires. Sa mise en place a permis d’élargir l’offre et de proposer des solutions financières optimales adaptées aux besoins de chaque client.

Responsabilité sociétale et satisfaction client

En matière de responsabilité sociétale, la Biat a poursuivi son engagement au profit des programmes d’éducation, aux activités culturelles et associatives ainsi qu’à la préservation de l’environnement.

La banque a soutenu le lancement du festival de cinéma méditerranéen MIFF (Master International Film Festival).

En matière de développement durable, elle a rejoint l’initiative de l’ABLC – Africa Business Leaders Coalition – et a procédé à la signature du Climate Statement réaffirmant ainsi son engagement continu pour l’économie, le social et l’environnement. Elle a également reconduit son partenariat avec l’association La Saison Bleue qui œuvre pour la protection du littoral et de l’environnement marin. Sa fondation a, de son côté, réhabilité le jardin des plantes du Belvédère de Tunis à travers une action de plantation de 500 arbres.

Ancrant la responsabilité sociétale et la satisfaction client au cœur de sa stratégie, la Biat a su consolider ses acquis de banque solide, performante et visionnaire. Grace à ses programmes de développement ambitieux et innovants mis en œuvre par ses équipes d’experts, la banque poursuit sa dynamique de croissance durable sur l’ensemble de ses métiers.

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la Biat constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la Biat compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la Biat a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation Biat pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

Communiqué.